بعد طفلة المعادي.. 3 شبان مصريين يعتدون على 3 أطفال

أكدت مصادر أمنية الأحد، إقدام 3 شبان مصريين على استدراج 3 أطفال بزعم تعليمهم الصيد، حيث قاموا بهتك عرضهم في إحدى المناطق الزراعية في مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من أسر 3 أطفال أعمارهم 12 سنة، يتهمون 3 شبان باستدراج أطفالهم بزعم تعليمهم الصيد، وقاموا بهتك عرضهم في منطقة زراعية.

وكشفت التحقيقات أن الشبان الثلاثة في العقد الثالث من العمر، اعتادوا الذهاب إلى ضفاف نهر النيل لصيد الأسماك، ويوم الواقعة طلب منهم الأطفال التوجه برفقتهم لتعليمهم الصيد، فوافقوا على طلب الأطفال واستدرجوهم إلى منطقة زراعية، وهتكوا عرضهم، ثم لاذوا بالفرار.

وتمكنت الشرطة من القبض على اثنين منهم، وحررت محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي طلبت ضبط وإحضار المتهم الهارب في الواقعة.

وزادت في الآونة الأخيرة وتيرة الجرائم التي ترتكب ضد الأطفال في مصر، وكان منها الأب الذي هتك عرض أطفاله الثلاثة في محافظة الجيزة في غياب زوجته، فضلًا عن واقعة التحرش بطفلة المعادي التي أشعلت جدلًا خلال الأيام القليلة الماضية.

ويرجع الخبراء ذلك لضعف الوازع الديني، والأخلاقي، والفقر نتيجة الأزمة الاقتصادية التي فاقمت منها تداعيات جائحة كورونا.