مصر.. حبس 3 متهمين بقتل "طبيبة السلام" وإلقائها من الطابق السادس

قررت النيابة العامة في مصر حبس 3 متهمين 4 أيام على خلفية مقتل طبيبة بعد إلقائها من شرفة شقتها بالطابق السادس في مدينة السلام بالعاصمة القاهرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة أبلغوا من قبل حارس العقار الذي تقطن به الطبيبة بمفردها بصعود شخص إلى شقة القتيلة.

وبحسب التحقيقات قام المتهمون بالاعتداء بالضرب على الطبيبة حتى سقطت من شرفة شقتها ولفظت أنفاسها الأخيرة، وفقا لصحيفة ”المصري اليوم“.

ونقلت الصحيفة عن المتهمين قولهم بالتحقيقات إن حارس العقار أبلغهم بوجود شخص داخل شقة المجنى عليها وإنهم كسروا باب الشقة واعتدوا عليها بالضرب.

وأضافوا أنهم فوجئوا بإلقائها لنفسها من شقتها بالطابق السادس بعد أن هددوها بفضح أمرها أمام زوجها وأهلها.