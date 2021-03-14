هل وصلت ظاهرة تقديم القهوة برضاعات الحليب لمقاهي السعودية؟‎

عاد الحديث مجدداً عن ظاهرة تقديم مشروب القهوة في رضاعات الحليب، لكن هذه المرة من السعودية، بعد أيام من جدل واسع تسببت به صور ومقاطع فيديو لزبائن عدد من المقاهي في الكويت والإمارات وهم يتباهون بطريقة التقديم الجديدة.

وأثارت ظاهرة تقديم مشروبات المقاهي، سيما القهوة، في رضاعات الحليب، أو ”المميات“ وفق بعض التسميات المحلية، ردود فعل متباينة في الكويت والإمارات، قبل أن تتدخل السلطات المختصة وتمنع المقاهي من جذب الزبائن بتلك الطريقة، بسبب ”مخالفتها للعادات والتقاليد“، و“مخاطر العدوى بالأمراض“.

لكن حسابا إخباريا سعوديا شهيرا في تويتر، عرض اليوم الأحد، صورة لرضاعات مليئة بمشروبات ملونة، ملمحاً لكون الظاهرة قد وصلت للسعودية، وسط تباين في ردود الفعل حول تلك الصور، بين مؤكد ومشكك.

وقال حساب ”موجز الأخبار“ الذي يتابعه أكثر من أربعة ملايين شخص، في تعليق على صور رضاعات الأطفال ”المشكلة ماهي بمراضيع القهوة، قرار من صاحب الشأن و يتم منعها، المشكلة و المحزن في الأمر ما وصل إليه بعض شبابنا من تفاهة و قلة مرجلة، وبعض بناتنا من فقدان للحياء و الدين“.

المشكلة ماهي بمراضيع القهوة

قرار من صاحب الشأن و يتم منعها

،،

المشكلة و المحزن في الأمر ما وصل إليه بعض شبابنا من تفاهة و قلة مرجلة

و بعض بناتنا من فقدان للحياء و الدين pic.twitter.com/4MYr6O6SYy — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 13, 2021

وأثارت تلك الصور، ردود فعل واسعة، وسط تأكيد عدد من المغردين بمشاهدتهم لأشخاص يشربون القهوة في رضاعات الأطفال بأماكن عامة، بينما شكك عدد أكبر بحقيقة وصول تلك الظاهرة للسعودية.

وحضر تركي آل الشيخ، المستشار البارز في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه، بين من أثارت انتباهه صور الرضاعات، وقال في تعليق ”اعتقد مو في السعودية“.

المشكلة ماهي بمراضيع القهوة

قرار من صاحب الشأن و يتم منعها

،،

المشكلة و المحزن في الأمر ما وصل إليه بعض شبابنا من تفاهة و قلة مرجلة

و بعض بناتنا من فقدان للحياء و الدين pic.twitter.com/4MYr6O6SYy — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) March 13, 2021

وكتب أحد المغردين مؤكداً توقعات آل الشيخ ”ليس أعتقد، بل أكاد أجزم، فعقليتنا نحن السعوديون أكبر من هذه الخزعبلات“.

اعتقد مو في السعودية 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2021

فيما قدم المغرد فهد المحارب، رأياً مغايراً، وقال ”لا موجودة عند فئة ساذجة وتافهة لاتمثل المجتمع السعودي ولا قيمه .. ونحمد الله أن المجتمع يرفض مثل هذه التفاهات“.

اعتقد مو في السعودية 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2021

بينما بدا المغرد محمد العنزي، معارضاً لتلك الظاهرة، لكنه معجب بابتكار طرق وأساليب ترويج وتسويق جديدة، وكتب ”الفكرة سيئة جدا لكن من باب اخر هذا يفتح للمستثمرين طريقة التفكير خارج الصندوق وكيفية تحويل استخدام المنتجات إلى طرق غير تقليدية…. بالعربي شغلوا عقولكم وطلعوا افكار جديدة لترويج كل المنتجات والتسويق فن ومهاره وشطارة“.

اعتقد مو في السعودية 👍 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2021

ولم تصدر أي تعليمات رسمية في السعودية، حول منع أو جواز استخدام رضاعات الأطفال لتقديم المشروبات في المقاهي كما حدث في دبي والكويت، لكن البلد الخليجي الكبير يتسم بكونه الأكثر محافظةً مقارنة بجيرانه الخليجيين، ما يرجح منع تلك الظاهرة فيما لو بدأت بالانتشار في البلاد.

ويقول زبائن ورواد مقاه أعجبتهم الطريقة الجديدة في تقديم القهوة، إنها تتسم بكونها غريبة وغير معتادة، ويفضل بعضهم تجريبها، لكن آراءهم تلك اصطدمت بانتقادات لاذعة من فريق أكبر من مواطنيهم.