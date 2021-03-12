بيع عقار للملياردير المنتحر جيفري إبستاين بـ 51 مليون دولار لتعويض ضحاياه

بِيع عقار سكني في مدينة نيويورك، كان يملكه الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستاين، مقابل 51 مليون دولار من أجل تعويض ضحاياه اللاتي اتهمنه باستغلالهن جنسيًا وهن قاصرات.

ووفق موقع ”7/7“ البلجيكي، فإن العقار السكني المباع يعد أغلى أملاك إبستاين، الذي انتحر داخل السجن العام 2019، وكان الثمن المطلوب فيه 88 مليون دولار، لذا تأخر بيعه لعدة أشهر.

وكان إبستاين، يملك الكثير من الأملاك غير هذا العقار، كإقامته الفاخرة في ”بالم بيتش“ بفلوريدا، ومزرعة في ”نيوميكسيك“، بالإضافة إلى جزيرتين خاصتين ضمن الجزر العذراء، ومنزل في باريس.

وأعلن رئيس الصندوق المخصص لتعويض ضحايا إبستاين، مطلع شهر شباط/ فبراير، المنصرم، أنه“سيعلّق تقديم التعويضات إلى أن يتم تمويل الصندوق“.

وصرف الصندوق لضحايا الملياردير حوالي 50 مليون دولار خلال الفترة ما بين شهر حزيران/يوليو و31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحدد الأجل النهائي لتلقي الطلبات في 25 آذار/مارس الجاري.

وفجرت مجموعة من النساء في 2019 فضيحة بحق إبستاين، بعد اتهامه باستغلالهن جنسيًا مع رفيقته جيزلين ماكسويل المعتقلة حاليًا بشكل شخصي، ثم تقديمهن لشخصيات عالمية بارزة داخل إقامات فاخرة.