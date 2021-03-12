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كويتية في مصر تستغيث وتطلب إنقاذها...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 9:37 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 10:56 GMT

كويتية في مصر تستغيث وتطلب إنقاذها من شقيقها وطليقها (فيديو)

ناشدت مواطنة كويتية تدعى سناء حمود الهولة عبر مقطع فيديو، وظهرت من خلاله وعلى وجهها آثار كدمات، إنقاذها من شقيقها وطليقها، مؤكدة أنها "مهددة". وتداول رواد مواقع

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المصدر: إرم نيوز

ناشدت مواطنة كويتية تدعى سناء حمود الهولة عبر مقطع فيديو، وظهرت من خلاله وعلى وجهها آثار كدمات، إنقاذها من شقيقها وطليقها، مؤكدة أنها ”مهددة“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ”تويتر“ عبر هاشتاغ #سناء_الهوله، مقطع فيديو للمرأة، التي ”طلبت الحماية والمساعدة“، حيث ناشدت بالقول ”يا جماعة الله يخليكم الحقوني، الحكي ما فيه غشمرة، اخوي يبي يذبحني مع اللي ويا، الحكي ما فيه غشمرة، الحكي ما فيه غشمرة، الله يخليكم“.

وكانت الهولة قد تركت كذلك رسالة تم تداولها، أكدت فيها أن طليقها وشقيقها اعتديا عليها وهدداها بالقتل، رغبة في الاستيلاء على حصتها من الإرث، مبينة أنها تقيم حاليا في مصر، وقد تركت رقم جوال للتواصل.

ولاحقا، أكد الناشط الحقوقي عبدالعزيز اليحيى عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“، أن ”السفير الكويتي في مصر محمد الذويخ، أبلغه أنه تم إجراء اللازم بشأن قضية سناء الهولة، والتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، التي فتحت تحقيقا بالواقعة، وتم استدعاء من تعرضوا لها في النيابة، بحضور ومشاركة أركان السفارة“.

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