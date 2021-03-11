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المغرب.. ساق مبتورة تقود للقبض على...
تاريخ النشر: 11 مارس 2021 22:00 GMT
تاريخ التحديث: 11 مارس 2021 22:46 GMT

المغرب.. ساق مبتورة تقود للقبض على ممرض يمارس الطب بشكل غير قانوني

اعتقلت الشرطة بمدينة "بن سليمان" المغربية، ممرضا متقاعدا، بتهمة ممارسة مهنة الطب بشكل غير قانوني. وتم الاشتباه بأن الممرض البالغ من العمر 65 عاما، أجرى عمليات

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المصدر: أمينة بنيفو - إرم نيوز

اعتقلت الشرطة بمدينة ”بن سليمان“ المغربية، ممرضا متقاعدا، بتهمة ممارسة مهنة الطب بشكل غير قانوني.

وتم الاشتباه بأن الممرض البالغ من العمر 65 عاما، أجرى عمليات جراحية سرية تعرض حياة المواطنين للخطر وذلك بعد العثور على ساق بشرية مبتورة.

وذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن بالمغرب أن ”مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان كانت قد باشرت، مساء الثلاثاء، إجراءات معاينة اكتشاف عضو بشري (ساق) في طور التحلل بمنطقة خلاء بحي أولاد الغازي بمدينة سيدي سليمان“.

وأضاف البلاغ أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة أسفرت ”عن التوصل إلى أن المشتبه فيه؛ قام باستئصال ساق شخص يعاني من مرض مزمن داخل منزله ودفنها بالمكان المذكور“.

وأشار البلاغ إلى تدهور الحالة الصحية للشخص الذي أجريت له عملية بتر الساق حيث تم نقله إلى المستشفى، فيما لايزال المشتبه به محجوزا على ذمة التحقيق  للكشف عن ملابسات القضية.

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