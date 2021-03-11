الكويت.. القبض على "بدون" حصل على أموال طائلة باحترافه النصب على الشركات

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على شاب من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، بعد الكشف عن احترافه عملية النصب الإلكتروني على شركات كبيرة في البلاد منذ مدة طويلة، وحصوله على مبالغ مالية طائلة إثر عمله هذا.

وتم الإيقاع بالشاب متلبسا بجريمته بعد البحث والتحري ومراقبة بعض العناوين التي تم الاستدلال إليها، إثر شكاوى تقدمت بها الشركات، كشفت عن تعرضها للنصب من قبل شخص مجهول.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية تفاصيل الجريمة التي ارتكبها الشاب، حيث قال مصدر أمني إن المتهم ”يقوم بالدخول لخدمة الأونلاين، ويطلب من الشركات العارضة سلعا باهظة الثمن، ومن ثم يطلب من الشركة إرسال (رابط) لدفع المبلغ المالي، ومن ثم يرسل لهم عنوانا سكنيا لا يقطنه أحد، ويغير ذلك العنوان في كل عملية شراء حتى لا ينكشف أمره“.

وأضاف المصدر بأن المتهم ”يقوم بإرسال صورة للشركة، لعملية شراء سابقة مشابهة، ويتصل على الشركة ويبلغها أنه قام بالدفع، وتم خصم المبلغ من حسابه، وأن خدمة الدفع (الرابط) علقت أثناء عملية التحويل، ويرسل صورة للشركة“.

وأوضح أن ”هناك بعض الشركات تتصل بالبنك التابع لها، الذي يؤكد بدوره للشركة أنه من الجائز أحيانا أن يتوقف الرابط عن العمل، فيما يبدو وكأن العميل قد قام بالفعل بالدفع، بناء على الصورة التي أرسلها عن عملية من الدفع“.

وبناءً على هذه الصورة تقوم الشركة بإرسال البضاعة لعنوان المتهم الذي يستلمها عن طريق سائق تاكسي يتفق معه على استلام البضاعة وإحضارها إليه، ليقوم هو ببيعها والحصول على مبالغ مالية طائلة من هذه العملية.

وتمكن رجال المباحث من تحديد 4 منازل يستخدمها المتهم لارتكاب جريمته، وبعد المراقبة تمكنوا من ضبط السائق، الذي أكد أنه لا علم له بطبيعة عمل المتهم، وأنه يقوم فقط بإيصال البضاعة إليه.

وتم ضبط المتهم عند حضوره لاستلام البضاعة من صاحب التاكسي، حيث تبين أنه شاب عاطل عن العمل، ويحترف النصب منذ مدة طويلة، واعترف أنه حصل على مبالغ مالية طائلة من عمله هذا، وتمت إحالته إلى جهات الاختصاص.