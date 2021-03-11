شاب مصري يقتل صديقه ويحرق جثته في الغردقة

أقدم شاب مصري على قتل صديقه وحرق جثته وإلقائها في منطقة جبلية بمدينة الغردقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة محروقة ومجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة قبل أن يتبين أنها لشاب مفقود منذ أيام، وكشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة الضرب والخنق.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه، وذلك للاستيلاء على هاتفه فضلا عن وجود خلافات مالية كبيرة بينهما فقرر التخلص منه.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بعد استدراجه إلى منطقة جبلية وأجهز عليه ثم حرق الجثة لإخفاء معالم الجريمة واستولى على هاتفه المحمول وترك الجثة في منطقة جبلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليم الجثة لأسرة المجني عليه التي قامت بدفنه، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.