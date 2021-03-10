مصر.. جد "طفلة المعادي" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة التحرش (فيديو)

كشف محمد عامر، جد ”طفلة المعادي“، التي تم التحرش بها في مدخل إحدى العمارات بميدان الحرية في منطقة المعادي بالقاهرة، عن هويتها، موضحا أنها تدعى يارا، ووالدها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال جد الطفلة في تصريحات متلفزة، إن والد الطفلة له ولدان غيرها هما: محمد وعلي، مشيرا إلى أن والدها يعمل في تنظيف السيارات المارة في الشوارع وابنته تساعده.

وأضاف أنه وقت حدوث الواقعة تركت يارا والدها دون أن يعرف إلى أين ذهبت، مشيرا إلى أنها تساعده في عمله كونه أبكم.

وأكد جد ”طفلة المعادي“ أنها لا تبيع المناديل كما قيل، لكنها تساعد والدها في الشارع منوها إلى أنها لم تعد إلى المنزل حتى الآن؛ لوجودها في النيابة رهن التحقيقات.

من جانبه قال مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة،صبري عثمان، إن الخط رصد واقعة التحرش بـ“طفلة المعادي“ فور انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع أن الواقعة تجاوزت التحرش ووصلت إلى هتك العرض، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المشدد، منوها إلى أن الطفلة وقت الواقعة كانت برفقة والدتها وكانت تبيع ”المناديل“ وفقا للتحقيقات الأولية للنيابة.

وكان مقطع فيديو شهد انتشارا واسعا، أظهر إنقاذ فتاة لطفلة لم يتعد عمرها 10 أعوام من محاولة تحرش على يد أحد الأشخاص بعدما استدرجها لمدخل عقار بميدان الحرية في حي المعادي.

وأثار الفيديو حالة غضب كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، ومطالبات بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني.