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الكويت.. إحالة محاميتين إلى "التأدي...
تاريخ النشر: 10 مارس 2021 8:59 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2021 10:14 GMT

الكويت.. إحالة محاميتين إلى "التأديب" بعد مشاجرتهما الدامية في محكمة

أحالت جمعية المحامين في دولة الكويت محاميتين إلى التأديب، وذلك عقابا لهما بعد مشاجرة دامية وقعت بينهما في محكمة الرقعي، بسبب قضايا نصب واحتيال. ووفق حسابات

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المصدر: فريق التحرير

أحالت جمعية المحامين في دولة الكويت محاميتين إلى التأديب، وذلك عقابا لهما بعد مشاجرة دامية وقعت بينهما في محكمة الرقعي، بسبب قضايا نصب واحتيال.

ووفق حسابات إخبارية محلية، فإن مشاجرة اندلعت بين محامية ومواطن وابنته المحامية في محكمة الرقعي، وذلك بسبب قضايا نصب واحتيال وسب وقذف، ما أدى إلى إحالة المحاميتين إلى التأديب مع التوصية بشطبهما، بسبب تكرر مشاجراتهما في المحاكم.

وتسببت المشاجرة بإصابات لدى المحاميتين، حيث تبين أن والد إحداهما الذي كان برفقتها مطلوب للسجن ومحكوم بأربع قضايا جنائية، وتمت إحالته لتنفيذ الأحكام، بينما أحيلت المحاميتان إلى مركز الشرطة لتسجيل قضية.

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