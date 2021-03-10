القبض على مصري لانتقاده رجال الأمن في الكويت (فيديو)‎

ألقى رجال الأمن الكويتي القبض على مقيم مصري بعد انتقاده لرجال الأمن ودولة الكويت، على خلفية الإجراءات المتعلقة بحظر التجول الجزئي الذي تم فرضه منذ يوم الأحد الماضي ولمدة شهر.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان رسمي: إنه تم ضبط المقيم إثر تصويره لرجال الأمن وانتقادهم والسخرية من الإجراءات المتخذة من قبلهم والإساءة للكويت، بمقطع فيديو تم تداوله من قبل النشطاء.

وذكر البيان أنه تم مواجهة المقيم بمقطع الفيديو، حيث أقر بتصويره في منطقة خيطان بمحافظة الفروانية، ليتم تحويله إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

«الداخلية»: ضبط وافد مصري انتقد رجال الأمن وأساء لـ #الكويت • اعترف بقيامه بالتصوير في #خيطان .. تم تحويله لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني بحقه | #أوّل_نيوز pic.twitter.com/HBTuK8tYgC — #أوّل نيوز (@Awwalkwt) March 9, 2021

وانتقد المقيم بمقطع الفيديو إجراءات رجال الأمن لتطبيق الحظر الجزئي الذي يبدأ منذ الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحاً، في محاولة للسيطرة على الوضع الصحي إثر تصاعد الإصابات بفيروس كورونا.

ويعيش في الكويت نحو أربعة مليون و 800 ألف شخص، 70 بالمئة منهم وافدون، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر جالية في البلد الخليجي الذي يفرض قوانين صارمة على الوافدين المخالفين تصل في كثير من الأحيان إلى الإبعاد.