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تونس.. سجن الناشطة النسوية رانية ال...
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تونس.. سجن الناشطة النسوية رانية العمدوني بتهمة "التجاهر بالفاحشة"

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الناشطة التونسية رانية العمدوني، بتهمة "التجاهر بالفاحشة والاعتداء على الأخلاق الحميدة"، خلال مسيرة احتجاجية جرت منذ

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المصدر: تونس - إرم نيوز

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الناشطة التونسية رانية العمدوني، بتهمة ”التجاهر بالفاحشة والاعتداء على الأخلاق الحميدة“، خلال مسيرة احتجاجية جرت منذ أسابيع.

وتم توقيف الناشطة النسوية العمدوني، أواخر شهر شباط فبراير الماضي، بعد دعوى قضائية أثارتها نقابات أمنية في تونس، اتهمتها بالاعتداء اللفظي على أعوان الأمن في مسيرة احتجاجية.

وشاركت العمدوني في المسيرة الاحتجاجية التي انتظمت مطلع شهر شباط فبراير الماضي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، والتي تم خلالها رشق أعوان الأمن بالطلاء.

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وأفادت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، (جمعية مدنية)، أن العمدوني توجهّت في 27 شباط فبراير الماضي إلى مركز الأمن لتقديم شكوى في تعرضها لهجمة من قبل ”النقابات الأمنية ومتطرفين يمينيين“، لتجد نفسها محلّ تتبع في تهمة التجاهر بالفاحشة والاعتداء على الأخلاق الحميدة.

وكشفت العمدوني، في تصريحات سابقة، أنها ملاحقة من عناصر أمنية بالزي المدني، ومن عناصر نقابية ترابط أمام بيتها سعيا لاعتقالها فقط لأنها تشارك في الاحتجاجات.

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وأضافت العمدوني، التي تنتقد السياسات الحكومية الاقتصادية والاجتماعية، أنها غادرت بيتها وتحتمي في مكان آخر خشية الاعتقال والتنكيل بها، كما حصل مع نشطاء آخرين.

وتُعرف العمدوني في تونس بأنها ناشطة كورية، بمعنى أنها من الناشطات اللاتي يعرفن أنفسهن بالثنائية الجندرية بخليط من الأنوثة والذكورة، أو ما يُعرف بالجنس الثالث.

 

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