الشرطة الأمريكية تلقي القبض على قاتل فتاتين بعد مرور 4 عقود

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شخص في العقد السابع من عمره/ للاشتباه في ارتكابه قتلًا مزدوجًا بحق فتاتين العام 1982 بحسب بلاغ أصدرته السلطات.

وتم اعتقال المدعو ”آلان لي فيليبس“ بتهمة الاختطاف والقتل، يوم 24 فبراير المنصرم، ووضع في الحجز مع عدم إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل حول الطريقة التي مكنتها من التوصل أخيرًا إلى الجاني، إلا أنها استعانت بـ“علم الأنساب الجيني“، والذي يمكّن من مقارنة الـ“دي إن إي“ الخاص بالمتهم، مع ذلك الذي ينشره أشخاص على الإنترنت للبحث عن أجدادهم أو أصولهم، بحسب موقع ”باري ماتش“.

وتعود الوقائع إلى، يوم السادس من كانون الثاني/ يناير من العام 1982، حيث كانت فتاتان، تبلغان من العمر 21 و 29 عامًا، تحاولان الحصول على توصيلة مجانية على طريق مليء بالجليد في بلدة ”بريكنريدج“ في كولورادو.



وعثر على جثة الأولى في اليوم التالي خلف أكوام من الجليد وعليها آثار طلقات الرصاص، كما تم العثور على حامل مفاتيحها، وفردة جوارب برتقالية غير بعيد من الجثة.

وبعد مرور 6 أشهر، وجدت جثة الثانية من خلال طفل كان يصطاد مع والده في نهر صغير، وعلى الجثة آثار رصاص أُطلق من الخلف، وفي إحدى قدميها الفردة الثانية من الجوارب البرتقالية التي وجدت قرب القتيلة الأولى.

ورغم العثور على الآثار الجينية للقاتل، إلا أن الشرطة لم تتمكن من الوصول إليه طيلة السنوات الماضية، غير أن عائلتي الفتاتين واصلتا التحقيق في الجريمة، وكان لديهما أمل في التطورات العلمية في مجال الجينات.