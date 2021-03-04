فلسطينية تقتل زوجها بمشاركة عشيقها المصري

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر، لغز مقتل شخص من جنسية عربية، والعثور على جثته ملقاة في مصرف زراعي، بإحدى المناطق في القاهرة الكبرى.

وأشارت التحريات إلى أن زوجة المجني عليه، وهي فلسطينية الجنسية وعشيقها المصري، وراء الجريمة، وذلك بعد أقل من شهر من حضورهما إلى مصر.

ولفتت إلى أن الزوجة تعرفت على صديقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، وطلب منها الحضور إلى مصر بصحبة زوجها، فحضرا وأقاما بالقرب من منزله في شقة مستأجرة، وتطورت العلاقة بين الشاب والزوجة الفلسطينية، حتى قررا التخلص من الزوج.

وذكرت التحريات، أن العشيق والزوجة، استدرجا المجني عليه إلى مكان خال من المارة، وضرباه بخشبة على رأسه، فسقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأوضحت التحريات أن المتهمين تخلصا من المجني عليه وألقيا جثته في مصرف زراعي، وبينت المعاينة الأولية أنه مصاب بضربة بالرأس أدت لوفاته، وشكّل مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.