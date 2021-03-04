مصري يقتل طفلة لسرقة قرطها وشراء مخدر "الشبو"

أقدم شاب مصري على قتل طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بسلاح أبيض بعد استدراجها لسرقة قرطها الذهبي، ثم ألقى جثتها بمنزل مهجور قريب من سكنها في إحدى محافظات صعيد مصر.

ووصل بلاغ لمديرية أمن سوهاج من مواطن يقيم في مركز جرجا يفيد باختفاء طفلته، عقب صلاة العصر يوم الثلاثاء.

وبمتابعة الشرطة للواقعة تم العثور على الطفلة جثة هامدة، داخل منزل مهجور، مغطاة بكمية من علف الحيوانات، إذ تبين وجود جروح قطعية في الصدر والبطن، كما تبين اختفاء قرطها الذهبي.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الجريمة هو ابن عم والد الضحية، وقد أقدم على فعلته بسبب إدمانه مخدر ”الشبو“ ومروره بضائقة مالية.

وأقر المتهم عقب القبض عليه بأنه استدرج الطفلة، من أمام منزلها، وذهب بها إلى منزل مهجور بالقرب من منزله، إذ كتم أنفاسها كي لا تصرخ وسدد إليها طعنات في البطن والصدر بسكين كان أعده مسبقا لتنفيذ جريمته، ليتركها بعد ذلك جثة هامدة، ثم استولى على قرطها وباعه ليشتري بثمنه مخدر ”الشبو“.

وبعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة، قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

ومخدر ”الشبو“ هو واحد من أخطر أنواع المخدرات التي انتشرت أخيرا بين فئة الشباب، لأن تأثيره لا يتوقف عند حد الإدمان فقط، بل قد يصل إلى الوفاة، ويطلق عليه عدة أسماء، مثل: ”الكريستال ميث“ أو ”الآيس“.