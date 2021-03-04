الكويت.. إخلاء سبيل صاحب حساب "اقرع اقيرع" بكفالة مالية

أمر قاضي التجديد في دولة الكويت، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب حساب ”اقرع اقيرع“ بكفالة مالية قدرها 400 دينار (1,320 دولار)، وذلك على ذمة قضية الإساءة للقضاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق حسابات إخبارية محلية.

وذكر حساب ”خاص الكويت“ أن التحقيق مع ”اقرع اقيرع“ لا يزال مستمرا في قضايا أخرى.

قاضي التجديد يخلي سبيل مواطن يدير حساب اقرع اقيرع بكفالة مالية في قضية الاساءة للقضاء والتحقيق مستمر في قضايا أخرى متهم بها pic.twitter.com/QSJpfF7xx1 — خاص الكويت (@BreakingQ81) March 4, 2021

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل نحو 10 أيام بحبس صاحب حساب ”اقرع اقيرع“ 21 يوما على ذمة قضايا مرفوعة من نواب وقاضٍ ورجال أعمال ومواطنين.

يذكر أنه تم إغلاق حسابات ”اقرع اقيرع“ في ”تويتر“ و“انستغرام“.