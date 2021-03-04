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الكويت.. إخلاء سبيل صاحب حساب "اقرع...
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الكويت.. إخلاء سبيل صاحب حساب "اقرع اقيرع" بكفالة مالية

أمر قاضي التجديد في دولة الكويت، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب حساب "اقرع اقيرع" بكفالة مالية قدرها 400 دينار (1,320 دولار)، وذلك على ذمة قضية الإساءة للقضاء

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المصدر: فريق التحرير

أمر قاضي التجديد في دولة الكويت، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل صاحب حساب ”اقرع اقيرع“ بكفالة مالية قدرها 400 دينار (1,320 دولار)، وذلك على ذمة قضية الإساءة للقضاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق حسابات إخبارية محلية.

وذكر حساب ”خاص الكويت“ أن التحقيق مع ”اقرع اقيرع“ لا يزال مستمرا في قضايا أخرى.

وكانت النيابة العامة قد أمرت قبل نحو 10 أيام بحبس صاحب حساب ”اقرع اقيرع“ 21 يوما على ذمة قضايا مرفوعة من نواب وقاضٍ ورجال أعمال ومواطنين.

يذكر أنه تم إغلاق حسابات ”اقرع اقيرع“ في ”تويتر“ و“انستغرام“.

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