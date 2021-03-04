ضبط كويتي قتل قططا بطريقة مروعة ووثق فعلته بالفيديو

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت، اليوم الخميس، إلقاء القبض على مواطن عمد إلى قتل قطط وتوثيق فعلته عبر مقطع فيديو، أثار غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ”الداخلية“ في بيانها عبر حسابها في موقع ”تويتر“، أنه بعد تكثيف التحريات ورصد المقطع المتداول، تم تحديد هوية المتهم والقبض عليه، حيث أقر واعترف أنه قام بارتكاب الواقعة، وأنه تخلص من أدوات الجريمة والقطط.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء عبر منصات مواقع التواصل، لحظة قتل الشاب للقطتين، حيث سُمع وهو يقدم على فعلته يقول إن ”والدتهما تركتهما وحيدتين، لذا سينفذ عليهما الموت الرحيم، كي لا تعانيا“.

وقام الشاب بوضع القطتين في صندوق بلاستيكي، مبينا أنه ”سيقوم بإعدامهما عن طريق الخنق بالغاز“، إذ أخذ بتوضيح الكيفية التي سيعدم بها القطتين.

وقال ”إنه صنع ثقبا في الصندوق البلاستيكي، إذ سيقوم ببخ الغاز على القطط من خلاله“، وقام لاحقا بإزالة غطاء الصندوق بعد موت القطتين إثر استنشاق الغاز، للتثبت من موتهما.

وانتقد الفريق الكويتي لحماية الحيوان، تصرف المواطن، مؤكدا أنه يسعى لرفع قضية ضد الشاب في النيابة العامة، كما أعلن الفريق عن نيته التشهير بصاحب المقطع على مسؤوليته القانونية، إذ أكد أن صاحبه يدعى ”بدر نايف وهو من سكان منطقة عبدالله المبارك“.

وتعقيباً على الحادثة والعقوبة التي تفرضها القوانين الكويتية على معذبي الحيوانات، قال المتحدث الرسمي في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية العامة، لصحيفة ”الجريدة“ إن عقوبة تعذيب الحيوان بأي شكل من الأشكال تكون الحبس وغرامة مالية قد تصل إلى عشرين ألف دينار كويتي (66 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.