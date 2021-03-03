الكويت.. رفع التحفظ عن أرصدة شركة "بوتيكات" لعدم تورطها بغسيل الأموال‎

أصدرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، قرارا برفع التحفظ عن أموال وحسابات شركة تطبيق ”بوتيكات“ لدى كافة البنوك المحلية، وذلك بعد مرور أكثر من 8 أشهر من صدور قرار تجميد الأموال على خلفية شبهات غسيل أموال.

وطالب النائب العام ضرار العسعوسي بكتاب وجهه إلى محافظ بنك الكويت المركزي، بتعميم القرار على كافة البنوك المحلية والجهات المعنية لتنفيذه، نقلا عن وسائل إعلام محلية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من الإشارة إلى خلو تقارير النيابة العامة بشأن التحقيق بقضية غسيل الأموال المتهم بها الشركة من تهم غسيل الأموال التي تم توجيهها قبل أشهر إلى الشركة.

واقتصرت التهم النهائية وفق ما ذكرته مصادر لصحيفة ”القبس“ الكويتية ”على بعض المخالفات التجارية فقط، بعد أن حققت النيابة في تقارير لجنة الخبراء المكلفة بالملف، وعدد من التقارير الأخرى“.

ويعود تاريخ القضية إلى تموز/يوليو 2020، حيث انتقلت النيابة العامة برئاسة مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي إلى مقر الشركة وحصرت الممتلكات وحجزت عليها، بعد أن دخلت دائرة شبهات غسل الأموال إلى جانب عدد من المشاهير في القضية التي عُرفت إعلاميا بـ ”غسيل أموال المشاهير“.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أفادت مصادر ”بعدم وجود شبهات حول الشركة، بعد أن جرى فحص أوراق المصانع وإدارة الجمارك التي تخص الشركة من قبل لجنة الخبراء والتأكد من أن الأوراق صحيحة وسليمة“.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت منذ بداية القضية قرارًا بتجميد أرصدة الشركة ومتهمين آخرين، ومنعتهم من السفر وحجزت جميع المراكب واليخوت والدراجات المائية التي يملكونها، بعد اتهامهم بغسيل الأموال عقب الكشف عن تضخم أرصدتهم في البنوك.