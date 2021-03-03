الكويت.. هندي يقتل مواطنته طعنا بسكين بسبب اسطوانة غاز

لقيت مقيمة هندية مصرعها قتلا على يد مواطنها في محافظة حولي الكويتية، إثر خلاف بينهما على أسطوانة غاز.

وبحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية، فقد استخدم القاتل سكينا لطعن مواطنته عدة طعنات إلى أن فارقت الحياة، قبل أن ينتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث في منطقة الرميثية ويتم إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي.

عاجل| جريمة قتل في #الرميثية إثر خلاف على «سلندر» غاز https://t.co/pD1MOk7atb — الراي (@AlraiMediaGroup) March 3, 2021



وأشار اللواء المتقاعد حمد السريع إلى الحادثة.

وبين أن القاتل أعزب ويقيم بشقة مع العائلة الهندية، لافتا إلى أن قتله مواطنته بسبب قلة الطعام المقدَم له.

وافد هندي يقتل وافده هنديه في منطقه الرميثية ق 9 بطعنها بالسكين عدة طعنات. القاتل يقطن اعزب بشقه مع العائله الهنديه وخلافه مع المقتوله بسبب قلة الاكل المقدم له. الشرطة والمباحث والادله الجنائيه متواجدة بالموقع. — حمد السريع (@bomshary871) March 3, 2021



وتعتبر الجالية الهندية الأكبر بين الأجانب في الكويت، حيث يقارب عددها المليون نسمة، في البلد الذي يقطنه نحو أربعة ملايين و800 ألف نسمة.

ووفق إحصائية رسمية، فإنه وخلال العام 2020 بلغت قضايا القتل والشروع في الكويت 74 قضية، كانت أعلى نسبة فيها في محافظة الأحمدي.