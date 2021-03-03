دبي.. عربي يهدد أسرته بتفجير المنزل بأسطوانة غاز والانتحار

تمكنت الأجهزة الأمنية في دبي بدولة الإمارات، من إنقاذ حياة أسرة وخادمتهم بعد تهديد الزوج بحرقهم وتفجير المنزل باستخدام أسطوانة غاز.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد ورد بلاغ من سيدة خليجية تفيد أنه أثناء تواجدها في مقر عملها اتصلت عليها خادمتها وأبلغتها عبر الهاتف عن نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها، وهو عربي الجنسية، حيث قام الأخير بإحضار أسطوانة غاز وهددها بحرق البيت والانتحار، فطلبت السيدة من الخادمة اصطحاب الأطفال والتوجه بهم إلى منزل الجيران، ثم اتصلت على الشرطة لطلب المساعدة.

وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، شوهد الزوج وهو بحالة عصبية، ويحمل أسطوانة غاز مفتوحة وفي يده ولاعة ويهدد بتفجير المنزل والانتحار، ولم يكتف بذلك بل كان يقوم بإلقاء الأغطية المشتعلة إلى الخارج باتجاه رجال الشرطة، كما قام برمي زجاجات العطر على سيارات الشرطة كذلك.

بدورها، قالت الزوجة في التحقيق: إن ”زوجها عصبي الطبع، وعاطل عن العمل منذ مدة طويلة، ويعاني من حالة نفسية سيئة، وسبق له الخضوع للعلاج النفسي“.

وقال مدير مركز شرطة الراشدية: إنه بعد مفاوضات طويلة دامت أكثر من ساعتين مع الزوج تمت تهدئته، وتم نزع أسطوانة الغاز من بين يديه وغلقها، والاطمئنان على بقية أفراد الأسرة والخادمة، فيما جرى اصطحاب الزوج إلى المركز وتحرير بلاغ بالواقعة، وبعدها تم إيداعه في مصحة نفسية ليحصل على العلاج المناسب.