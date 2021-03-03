مصر.. إعدام رجل وثلاثة من أولاده قتلوا شقيقهم

نفذت مصلحة السجون المصرية اليوم الأربعاء حكم إعدام بحق رجل وثلاثة من أولاده، داخل سجن برج العرب في محافظة الإسكندرية.

وذكرت مصلحة السجون أنه تم إعدام الوالد ويدعى ”محمد ر إ“ وهو مزارع يبلغ من العمر 57 سنة، يقيم بقرية فلسطين، وأبنائه الثلاثة شعبان (27 سنة) وحمودة (31 سنة) وأحمد (30 سنة) لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع بعد ارتكابه جريمة سرقة.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة؛ تمهيدا لتسليمهم إلى ذويهم من أجل دفنهم.

وتعود القضية إلى العام 2018، عندما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة عامل زراعي، في مياه الترعة، مقيد اليدين والقدمين وبه كدمات في مختلف أنحاء الجسم.

وتبين وقتها أن مرتكبي الواقعة والد المجني عليه وأشقاءه، اعترفوا بارتكاب الواقعة، للاستيلاء على مبلغ مالي بحوزته، وتجمعوا عليه وقتلوه، وألقوه في الترعة، وتم ضبط المتهمين.