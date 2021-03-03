مصري يرفع دعوى طلاق ضد زوجته بسبب لعبة "ببجي"

أقام مواطن مصري دعوى طلاق غريبة ضد زوجته في محكمة الأسرة يتهمها بتبديد مصروف البيت على ”لعبة ببجي“، وسرقة واي فاي الجيران لممارسة هوايتها التي وصلت إلى حد الإدمان.

وطالب الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، بتطليق زوجته نتيجة ما وقع عليه من ضرر مادي ومعنوي واصفا تصرفاتها بالتافهة.

وقال الزوج ويدعى ”محمد. ص“ في دعواه، إنه تزوج عن قصة حب استمرت سنة ونصف السنة من ”نجلاء. س“ زميلته في العمل بالشركة، واستمر الزواج عاما واحدا ولم يرزقا بأطفال.

وأضاف: ”عشت معها حياة زوجية سعيدة في الأسبوع الأول من الزواج، بعدها لاحظت تفاهة شخصيتها، ونصحتها كثيرا بعدم ممارسة ألعاب الأطفال، لكنها تعتبر ذلك تقييدا لحرياتها، لاحظت وقتها بأنها تصطنع المشاكل حتى أتركها بالمنزل وأغادر“.

وتابع: ”اكتشفت أنها مهملة في البيت ومشغولة طول الوقت بلعبة ببجي، وتسرق الواي فاي من الجيران، ولم تأبه لطلباتي أو تنظيف المنزل وقمت بضربها فهربَتْ لمنزل أهلها“.

وأوضح أنه ذهب لوالدها كي يجد حلا للوضع، لكنها كانت تجلس أمامه خلال المناقشة وهي تلعب ”ببجي“، فقررت التخلص منها ورفع دعوى طلاق للضرر.

ولعبة ”ببجي“ هي لعبة جماعية على الإنترنت ومتوافرة على أجهزة الهواتف المحمولة ومرتبطة بالأطفال وتسرق الوقت بشكل كبير.

على الجانب الآخر باتت قضيتا الخلع والطلاق ظاهرتين خطيرتين تهددان المجتمع المصري بشكل كبير، ويرجع الخبراء ذلك لعدم تحمل أيّ من الطرفين المسؤولية، أو عدم القدرة على تحمل تكلفة المعيشة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور أو الخيانات الزوجية.