مستغلا سفرها للعلاج.. مصري يبيع ممتلكات زوجته ويفاجئها بضرّة في المنزل

أقامت سيدة مصرية، دعوى طلاق على زوجها، الذي استغل مرضها وسفرها إلى الخارج لتلقي العلاج، ليقوم ببيع كل ممتلكاتها وينقلها لنفسه، ويتزوج من غيرها في منزلها.

وفي التفاصيل، أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمحافظة الجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحالة العشرة بينهما بعد 5 سنوات.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: ”وقعت ضحية لزوج نصاب، وضع يديه على شقتي والمشروع الخاص بي مستغلًا التوكيل الذى حررته له ليدير أعمالي، لأكتشف وأنا أخضع للعلاج خارج مصر، بقيامه ببيع كل ما أملكه ونقل الملكية له، وزواجه علي من أخرى“.

وتضيف الزوجة: ”كنت أتولى تكاليف المنزل وكان دائمًا يختلس مني مبالغ، ويطالبني بمساعدته في سداد ديونه والإنفاق على أهله، وكنت أضطر للعيش معه خوفًا على مصير ابنتي، فكان يهددني بحرماني منها“.

وتابعت: ”حاصرني بحبه إلى أن وقعت فى الفخ، ووافقت على الارتباط به، ومن يومها وأنا أدفع الثمن غاليًا، بعد أن أنجبت منه طفلة، ليبتزني بها، ويستغل مرضي وسفري ويضع يديه على أموالي، وعندما طالبته بردها لي هددني، وواجهني بأنه الوريث الوحيد لي بعد أن أموت، وأنه يحافظ على حق طفلته“.

وأكملت الزوجة معاناتها: ”كافحت طوال 14 عامًا مع والدي، حتى أنشأت المشروع الخاص بي، والذي سرقه زوجي، وخدعني بعد أن استأمنته وجعلته يتصرف في ممتلكاتي وكأنها ملكه، حتى فوجئت ببيع كل شيء، أثناء غيابي للعلاج. وليس هذا فحسب، بل طردني من منزلي وتزوج واستولى على منقولاتي ومصوغاتي ومبالغ مالية، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، بالرغم من موافقتي على التنازل عن حقوقي من مؤخر ونفقات“.