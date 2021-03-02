القبض على سعودي أطلق النار على منشأة صحية

ألقت شرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، كان قد ظهر في مقطع فيديو وهو يطلق النار من مسدس بحوزته على منشأة صحية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، أنه“إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي في أحد أحياء مدينة الرياض بعد منعه من الدخول لعدم تقيّده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وضبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس)، حيث جرى إيقافه، واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة“.

وكان النائب العام في السعودية أصدر أمرًا بالقبض على ذلك الشخص في وقت سابق من اليوم، والتحقيق معه فورًا لمعرفة الدوافع وراء جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه.