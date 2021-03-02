خطأ طبي يتسبب بشلل طفل سعودي والأب يطالب بـ "تعويض أبدي"

تقدم أب سعودي بدعوى قضائية، عقب تعرّض طفله لخطأ طبي بمستشفى خاص في جدة، أصابه بشلل دماغي تسبب في تعطل جميع الأطراف وأضرار أبدية، تستمر طيلة حياة الطفل.

ووفقًا لــ“عكاظ“ فقد طالب أهل الطفل بمعاقبة كل الأطباء والممارسين الصحيين، الذين باشروا العمل الذي أضر بالطفل ومنعهم من مزاولة العمل، وإيضاح خطئهم الفادح، في مخالصة إنهاء الخدمة بالحدود القصوى المنصوص عليها نظامًا.

وطبقًا للائحة الدعوى، فقد طلب الأب وزوجته التعويض بمبلغ 100 مليون ريال، عن مصاريف وعلاج طفلهما ”عمر“ لـ40 سنة قادمة، لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه، في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله بشكل دائم ومستمر.

وبين والد الطفل، إنه ووالدة الطفل أصبحا غير قادرين على الاستمرار في رعاية وتأهيل الطفل، دون تعويض قضائي منصف؛ لأن بقاءه على قيد الحياة أو قدرته على العمل وتأمين العلاج ليست مضمونة، ويؤثر ذلك على باقي الأسرة واستقرارها، موضحًا أنه وزوجته على مدار 3 سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة، ومتابعة علاج ابنهما الذي كلف خلال السنوات الـ3 السابقة أكثر من مليون ريال، مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.