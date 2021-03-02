كويتي يحاول خداع الأمن بعد إرساله صورا مخلة لسيدة عبر "سناب شات"

أحيل مواطن كويتي إلى النيابة العامة بعد اتهامه بتحريض سيدة أربعينية على الفسق والفجور، من خلال إرساله صورا مخلة لها عبر حساب ”سناب شات“.

ووفق صحيفة ”الأنباء“ المحلية، فإن المتهم ”حاول الادعاء في البداية بتعرض حسابه على سناب شات للاختراق والسرقة، لكن التحقيقات أثبتت تورطه بإرسال صور خلاعية عن سبق إصرار وتعمد، بهدف تحريض الشاكية على الفجور“.

وقال مصدر أمني إن مواطنة تبلغ من العمر 41 عاما تقدمت إلى مركز الشرطة ببلاغ أفادت فيه بأنها ”فوجئت بعدد من الصور المخلة تصلها إلى حسابها في سناب شات من قبل حساب لا تعرف صاحبه، وبناء على شكواها تم تفريغ الصور المرسلة إليها، ومن ثم تسجيل قضية وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق، وتحديد هوية المتهم“.

وأضاف المصدر أنه ”بعد تحريات مكثفة تم تحديد هوية المتهم، وتبين أنه مواطن يبلغ من العمر 28 عاما، حيث تم استدعاؤه، وبمواجهته وسؤاله عن الواقعة، أنكر التهمة جملة وتفصيلا، وأكد أن ملكية الحساب الذي تم إرسال الصور منه تعود إليه بالفعل، لكنه ادعى أن حسابه تم سرقته واختراقه في وقت سابق“.

لكن بعد مزيد من التحقيق تبين لرجال الأمن كذب ادعاء المتهم بشأن مزاعمه بسرقة حسابه وأنه هو من أرسل الصور، وأن ادعاءه كان بهدف التخلص من التبعات القانونية المترتبة على الاتهام الموجه إليه.