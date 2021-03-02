الأردن.. القبض على شاب ظهر في فيديو وهو يحاول اختطاف فتاة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأردن من القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو رصدته إحدى الكاميرات داخل إحدى مناطق مدينة الرمثا، أثناء محاولته اختطاف فتاة.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ترجّل شاب من سيارته بعد مشاهدته فتاة، ثم ظهر وهو يحاول عرقلة مرور الفتاة والزج بها عنوة داخل سيارته، لكن الفتاة قاومته وتمكنت من الهرب، فيما لاذ هو بالفرار.

محاولة إختطاف فتاة في الرمثا _ خلف مستشفى الرمثا . pic.twitter.com/2aoY4lszht — ‏🇯🇴 abd al halim al-awadat (@hassanhalimo) February 26, 2021

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، المقدم عامر السرطاوي، إن ”فريق تحقيق خاصّا من البحث الجنائي وشرطة الرمثا وحماية الأسرة، أنهى التحقيقات في حادثة محاولة اختطاف إحدى الفتيات من قبل شخص مجهول في لواء الرمثا قبل أيام“.

وأضاف البيان أنه بعد تحريات مكثفة، تمكن رجال الأمن من تحديد المركبة التي ظهرت في مقطع الفيديو، رغم عدم وجود لوحات أرقام خلفية عليها، كما تم تحديد هوية المشتبه فيه، الذي كان يقودها، والقبض عليه.

وأقر المتهم، وهو في العقد الثاني من عمره، أنه وأثناء سيره في المركبة بمفرده قبل عدة أيام، شاهد الفتاة، فحاول اختطافها، لكنها تمكنت من مقاومته ولاذت بالفرار من المكان، مضيفا أنه قام عندها بمغادرة المكان.

وأشار بيان الأمن إلى أن التحقيقات ما زالت جارية مع المتهم تمهيدا لإحالته إلى القضاء.