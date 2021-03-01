تنفيذ حكم القصاص في سعودي مدان بجريمة قتل مروعة

نفّذت السلطات الأمنية في السعودية، اليوم الإثنين، حكم القتل قصاصًا في أحد المدانين بجريمة قتل في منطقة جازان.

وقتل عيسى بن مسعود بن علي الفيفي وهو سعودي الجنسية، المواطن أحمد بن سلمان بن عبده شراحيلي، عبر ضربه وتكسير جمجمته وخنقه وحرقه.

وألقت سلطات الأمن القبض على الجاني المذكور حيث أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وفقا لما ذكره موقع ”عاجل“ السعودي.

وبعد إحالة الجاني إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم عليه بالقتل قصاصًا.

وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني في إصلاحية جازان، فيما أكدت وزارة الداخلية السعودية ”حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم“.

وحذرت الوزارة في الوقت ذاته ”كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.

وعقوبة الإعدام في السعودية هي عقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية التي يحكم بها القضاء في السعودية، وتُنفذ في حالات معينة مثل جرائم القتل، وبعض الجرائم الكبرى مثل الاتجار بالمخدرات وتهريبها، ولا يُستثنى الأجنبي أو المقيم، طالما أنه فعل ما يستوجب العقوبة داخل السعودية حسب قوانينها، وخصوصا جرائم القتل والإرهاب والتهريب.