مصر.. تأييد السجن عامين للمتهمة بسحل "فتاة النزهة"

أيدت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الإثنين، الحكم بحبس المتهمة بسحل ندى شديد في القضية المعروفة إعلاميا بـ“سحل فتاة النزهة“، سنتين، وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة المصرية، أن المتهمة سحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبدالله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة، بمسافة تتعدى 5 كيلو مترات.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة؛ خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتى وفاتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمة، وهي القتل وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مرتبطة ببعضها، ولذلك فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الاتهامات، وهي عقوبة الجريمة الأولى؛ باعتبارها الجريمة الأشد.

وأثارت الواقعة جدلا كبيرا في مصر، بعد قيام فتاة تقود سيارة في أحد الشوارع الشهيرة بالقاهرة الكبرى، بالاصطدام بفتاة أخرى وسحلها لمسافة طويلة دون توقف، رغم استغاثة المارة في الشارع، ومحاولة توقيفها.