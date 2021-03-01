العثور على جثة اليوتوبر الجزائري الساخر "فكرينو"

أكّدت مصادر أمنية في الجزائر يوم الإثنين، العثور على جثة ”اليوتوبر“ الجزائري فكري بن شنان، المعروف بـ“فكرينو“، في شاطئ ”كاب روسو“ بمحافظة وهران، بعد أيام من اختفائه.

وأكدت وسائل الإعلام الجزائريّة، أن فريق بحث من المتطوعين الشبان عثر على جثة صانع المحتوى المدعو فكري بن شنان، المفقود منذ أيام بغابة كانستال بوهران.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أمنية قولها: إنه تم نقل الجثة، إلى حين ظهور نتائج التحقيق الأمني والتشريح الطبي للجثة.

وكان اليوتوبر ”فكرينو“، خرج قبل أيام لممارسة الرياضة، لكنه سرعان ما اختفى دون أن يظهر له أثر، عدا العثور على سيارته مركونة بموقع قريب من غابة كانستال الجزائريّة.

وأعلنت عائلة بن شنان، في ساعات متأخرة من يوم الأربعاء الماضي، اختفاء ابنهم ”فكري“، الملقّب بـ“فكرينو“.

وعرف ”فكرينو“ بنشر فيديوهات ساخرة على موقع ”يوتيوب“.