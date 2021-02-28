بصقة تكلف سيدة في الإمارات 5 آلاف دولار

قررت محكمة أبوظبي المدنية رفع قيمة التعويضات التي ألزمت امرأة بتأديتها لطبيب إثر ”بصقها“ عليه إلى 20 ألف درهم (5400 دولار)، فيما يطالب الطبيب بإلزامها بدفع 250 ألف درهم (68 ألف دولار).

وبدأت القضية عندما تقدم طبيب بدعوى قضائية، أشار فيها إلى نشوب خلاف بينه وبين امرأة مريضة عند زيارتها لمكتبه بالمستشفى، ما أدى إلى قيام المشكو عليها بالبصق عليه أمام جميع الموجودين.

وبحسب صحيفة ”البيان“ الإماراتية، قال الطبيب إنه ذو مكانة مرموقة ولديه خبرات واسعة داخل الدولة، تمتد لنحو 38 عاماً، معتبرا أنه لحقت به أضرار مادية وأدبية جراء فعل السيدة، وطالب برفع قيمة التعويض الذي صدر لصالحه من المحكمة الجزائية الابتدائية والتي أدانت السيدة بالاعتداء على سلامة جسم الطبيب بالبصق عليه، وصدر في حقها عقوبات تضمنت إلزامها بدفع 5 آلاف درهم (1.3 ألف دولار) كتعويض له.

وأمام المحكمة المدنية حضر وكيل المشكو عليها وقدم مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في الحق بالتعويض، والاكتفاء بالحكم الأول الصادر من المحكمة الجزائية.

لكن المحكمة المدنية قالت إن الثابت في أوراق القضية، قيام المشكو عليها بالبصق على الشاكي، ولم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة، وقد تم الحكم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بإدانتها، الأمر الذي يستوجب إكمال التعويضات التي تستلزم إلزام المشكو عليها بدفعها للشاكي.

وبناء على ذلك قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدى للشاكي مبلغ 15 ألف درهم (4000 دولار) ليرتفع إجمالي مبالغ التعويضات إلى 20 ألف درهم (5400 دولار).