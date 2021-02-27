مصر.. صدور الحكم بحق صاحبة الـ73 فيديو إباحيا

قضت محكمة الجنح في مصر، اليوم السبت، بمعاقبة ”سمر. م“، والمعروفة إعلاميا بـ“سيدة كفر الشيخ“، بالسجن لمدة عام؛ إثر اتهام زوجها لها بالزنا، والعثور على 73 فيديو إباحيا لها.

وفي وقت سابق، قال المحامي المصري رائد بهاء نوفل، إن زوجة موكله المتهمة بالزنا حضرت إلى مقر نيابة مركز كفر الشيخ للسؤال عن المحضر الذي قدمته في زوجها تتهمه بضربها، وعقب رؤيته لها أبلغ وكيل النائب العام لنيابة بندر كفر الشيخ، الذي أمر أمن المحكمة بسرعة القبض عليها.

واستكمل أن سيدة كفر الشيخ حاولت الهرب من أمام نيابة مركز كفر الشيخ عقب علمها بأن أمن المحكمة سيلقي القبض عليها، ولكن تم إلقاء القبض عليها، داخل إحدى دورات المياه بالمحكمة.

وكان المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية قد أمر بالتحقيق في اتهامات “م. ع. أ”، والبالغ من العمر 36 عاما، لزوجته بممارسة الزنا.

وقبل شهر، شهدت إحدى المدن المصرية ظهور ما يسمى ”عنتيلة“ جديدة، وهي طبيبة بيطرية، افتضح أمرها على يد زوجها بعد عثوره على فلاشة ”ميموري“ تحتوي على أكثر من 40 فيديو إباحيا لها مع عدد من الرجال في مدينة المحلة بمحافظة الغربية شمال البلاد.

و ”العنتيل“ هو مصطلح انتشر في الآونة الأخيرة بين المصريين، ويرتبط بشخص اعتاد على ممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات وتصويرهن إما برضاهن أو كرها وبالعكس.

وتقدم المحامي وكيل الزوج ”م. م“ بمحضر رسمي للجهات المعنية، يتهم فيه زوجته وتدعى ”إيناس. ا“ وتبلغ من العمر 32 عاما، وهي طبيبة بيطرية، بالزنا وممارسة الرذيلة بعد عثوره على 40 فيديو إباحيا لها، ومجموعة كبيرة من الصور العارية وهي تستعرض نفسها أمام الكاميرا.

ونفى الزوج في بلاغه نسب طفله البالغ من العمر عامين من زوجته؛ لشكه في سلوكها.