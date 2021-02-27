السلطات السعودية تلقي القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم مختلفة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية السعودية القبض على عدد ممن ارتكبوا جرائم سرقات ونصب واحتيال ومقاومة السلطات.

وبحسب صفحة الأمن العام على تويتر فقد تم إلقاء القبض على قائد مركبة أشهر سلاحا بوجه رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية في الهواء بأحد أحياء الرياض.

كما تم إلقاء القبض على مواطنين قاما بعملية احتيال عبر نشر إعلان عن وظائف بمقابل مبلغ مادي.

وألقى الأمن العام كذلك القبض على أربعة أشخاص ارتكبوا عددا من جرائم السرقات وسلب العمالة الوافدة.

وبين الأمن العام أنه تم إلقاء القبض أيضا على ثلاثة مواطنين سرقوا مركبتين تحت تهديد السلاح، وقاوموا رجال الأمن أثناء محاولتهم الفرار.

كما تم القبض على مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود وارتكبوا عددا من جرائم سرقة بطاريات لأبراج الاتصالات.