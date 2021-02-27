بينهم 3 سيدات.. إعدام 5 سجناء في جرائم مختلفة بمصر

نفذت مصلحة السجون المصرية، اليوم السبت، 3 أحكام بالإعدام شنقا بحق 5 سجناء في قضايا جنائية مختلفة، من بينهم 3 سيدات.

وأفاد بيان مصلحة السجون، بأن المعدومين ارتكبوا 3 جرائم قتل شغلت الرأي العام، في محافظتي الجيزة والإسماعيلية.

وأوضح البيان، أن من بين المحكومين زوجين اختلفا مع صاحب العقار وقتلاه وقطعا جثته بالمنشار، ثم ألقيا أشلاءه في أماكن متفرقة بمحافظة الجيزة، فيما كانت القضية الثانية لربة منزل وعشيقها، قتلا الزوج بوضع السم له في الطعام.

أما القضية الثالثة والأخيرة، فقد أحيلت للجنايات بعد 17 يوما من ارتكاب واقعة قتل طفلة، 4 سنوات، على يد جارتها؛ بسبب خلافات، وسرقة قرطها الذهبي، وإلقاء جثة الطفلة خارج المنزل.

وتم نقل جثث المعدومين إلى مشرحة زينهم؛ تمهيدا لتسليمهم لأسرهم لدفنهم.

ويرجع الخبراء ازدياد الجريمة في مصر؛ إلى انتشار الأسلحة والدراما العنيفة والظروف الاقتصادية.