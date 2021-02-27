السعودية.. القبض على 5 متورطين بجرائم سرقة بقيمة 2.5 مليون ريال

ألقت السلطات السعودية القبض على 3 مواطنين، ويمنيين ارتكبوا جرائم سرقة بقيمة 2.5 مليون ريال، وفق ما نقلته صحيفة عكاظ عن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على 3 مواطنين، ومخالفين اثنين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

وأوضح الرائد الكريديس أن المقبوض عليهم ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة المتاجر، والمنازل، والمدارس، وسرقة أموال ومعدات وتجهيزات في أحياء عدة بمدينة الرياض، وبيعها عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل.

وأشارت الاستدلالات الأولية إلى أن قيمة المسروقات تجاوزت 2.5 مليون ريال، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.