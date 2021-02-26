مصرية تلقي خطيبها من الطابق الثاني لرفضه توقيع قائمة منقولات الزواج

ألقت فتاة مصرية خطيبها من الطابق الثاني بمساعدة أفراد أسرتها بعد خلاف حول قائمة المنقولات الخاصة بالزواج في منطقة الوراق في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة موظف بكسور مضاعفة نتيجة سقوطه من نافذة الطابق الثاني، واتهامه خطيبته وأفراد أسرتها بالاعتداء عليه بالضرب، والتسبب في سقوطه من النافذة.

وكشفت التحقيقات أن سبب الخلاف رفضه التوقيع على قائمة المنقولات الخاصة بالزواج، بسبب ارتفاع قيمتها، ما جعلهم يستشيطون غضبًا منه ويعتدون عليه ويلقونه من الأعلى.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين الذين اعترفوا بتفاصيل الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق في الأمر.