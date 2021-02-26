الإمارات.. "شماغ عائم" يقود حرس السواحل إلى ضبط 3 متهمين بتهريب المخدرات

قادت فطنه أحد أفراد حرس السواحل في الإمارات، إلى القبض على مجموعة أشخاص كانوا ينوون تهريب كمية من المواد المخدرة، من خلال وضعها داخل ”شماغ عائم“ على سطح بحر غليلة، شمال إمارة رأس الخيمة.

وأصدرت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، قرارًا يقضي بحبس ثلاثة متهمين عامين، وأمرت بإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن الدولة، ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزتهما، إثر اتهامهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة، بحسب حسابات ووسائل إعلام محلية.

وكشفت لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة، أن المتهم الأول تعاطى مادة الأفيون، وست مؤثرات عقلية، وحاز مخدر الهيروين، والمؤثرات العقلية بقصد التعاطي، وقاد مركبته تحت تأثير المواد المخدرة، فيما اظهرت لائحة الاتهام أن المتهمين الثاني والثالث حازا مادة الهيروين ومؤثرًا عقليًا بقصد التعاطي.

وتعود أحداث القضية إلى أن أحد أفراد حرس السواحل، رصد هدفًا بحريًا بوساطة نقطة رادار، عبارة عن قارب مجهول، فتم إرسال دورية بحرية، حيث كان الهدف يقترب من الساحل، وعند مشاهدة الهدف للجهات المختصة غير اتجاهه، وألقى ”صرة“ في البحر، تبيّن أنها عبارة عن شماغ رصاصي اللون داخله حقيبة.

وبناء على ذلك، تم ضبط القارب، وتبيّن أن على متنه شخصين، وتم العثور على الصرة، وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات، حيث تم العثور داخلها على سبع لفافات من المواد المخدرة، بحسب ما ذكر موقع ”الإمارات اليوم“.

وأشارت اللائحة، إلى أن المتهمين الثاني والثالث اعترفا بأنهما كانا يعتزمان وضع كمية من المخدرات في حقيبة للمتهم الأول، في إحدى المناطق بالبر، فتم على الفور، إصدار إذن من النيابة العامة ووضع كمين في المنطقة، حيث حضر المتهم الأول للمكان وترجل من سيارته، وحمل الحقيبة وحاول فتحها، إلا أنه تركها فور مشاهدته رجال الشرطة، قبل أن تتمكن الشرطة من مداهمته والقبض عليه.

واعترف المتهم بالحضور للموقع بتوجيهات من شخص موجود خارج الدولة، لاستلام المخدرات مقابل حصوله على جزء منها، وتسلميها إلى شخص آخر موجود في إمارة أخرى.