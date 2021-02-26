السجن سنة لسائق "حافلة العيد" في دبي

أيدت محكمة التمييز في دبي حكم محكمة الاستئناف، بتخفيف عقوبة السجن بحق سائق الحافلة العُماني من السجن 7 سنوات إلى سنة واحدة؛ وذلك إثر حادث مروري وقع في يونيو/حزيران 2019، وتسبب بمصرع 17 شخصا وإصابة 13 آخرين.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، رفضت التمييز الطعن المقدم ضد محكمة الاستئناف، مؤيدة إلزام السائق المتهم بالدية الشرعية لضحايا الحادث، بقيمة إجمالية 3 ملايين و400 ألف درهم (ما يعادل 931,506 دولار)، إضافة إلى 50 ألف درهم (ما يعادل 13,700 دولار) غرامة، كما أيدت إلغاء قرار الإبعاد بحق السائق.

وأوضحت النيابة العامة أن الحادث وقع في طريق مكون من 4 مسارات تؤدي إلى مدخل محطة مترو الراشدية، ويوجد في الطريق مسربان مخصصان للحافلات الثقيلة ومركبات الأجرة على يمين الطريق، فيما خصص المسربان الآخران على اليسار للمركبات الخفيفة، وتأكدت من وجود لافتات تحذيرية ذات إنارة متقطعة على بعد 342 مترا من موقع الاصطدام، توضح المسار المخصص والارتفاعات المسموح بها للمركبات بكل أنواعها، ومنها الحافلات الثقيلة، وتحذر من وجود مطبات على الطريق لتهدئة السرعة، بالإضافة إلى لوحتين إرشاديتين معلقتين بحجم كبير لتنبيه السائقين إلى خط السير الإلزامي، الأولى على بعد 317 مترا من موقع الاصطدام، والثانية قبل الحاجز الحديدي الذي اصطدمت به الحافلة، بالإضافة إلى لافتة تحدد سرعة الطريق بـ40 كيلومترا، ومخرج للمركبات المرتفعة قبل الحاجز الحديدي.

وبحسب التحقيقات، فإن سائق الحافلة قاد على المسرب الثاني من اليسار المخصص للمركبات الخفيفة بسرعة 94 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة تفوق السرعة المقررة بالضعف، وأنه اصطدم بستارة تحذيرية معلقة ذات مستوى منخفض، تستخدم لتنبيه المركبات المرتفعة، ثم واصل طريقه حتى اصطدمت الحافلة بحاجز حديدي يقطع الطريق أفقيا من جهة اليسار؛ ما أسفر عن وفاة 15 راكبا على الفور، واثنين لاحقا، وإصابة الركاب الآخرين بإصابات متفاوتة نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بالإضافة إلى أضرار بالغة في الحافلة التي واصلت طريقها بعد الاصطدام لمسافة 44 مترا.

يذكر أن الحافلة – والتي عرفت إعلاميا بـ“حافلة العيد“ – كانت قادمة من سلطنة عُمان إلى دبي في عيد الفطر، في يونيو/حزيران 2019، حين وقع الحادث على شارع الشيخ محمد بن زايد في دبي، وأدى إلى وفاة 17 شخصا، وإصابة آخرين.