مصر.. إخلاء سبيل محمد قمصان مدعي "السرطان"

قررت النيابة العامة المصرية، إخلاء سبيل مدعي محاربة السرطان محمد قمصان، بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه في كفر الشيخ.

وكانت النيابة قد وجهت له عدة تهم، منها نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قدم 7 أشخاص من متحدي مرض السرطان، بلاغات ضده تفيد بكذبه.

وكشفت تحريات المباحث ادعاءه لمرضه بالسرطان على غير الحقيقة، وتأثيره بالسلب على علاج محاربي السرطان ليصدر بعدها قرار بحبسه.

وجرى استدعاء ”قمصان“ إلى التحقيق عقب إثارته الجدل والرأي العام في مصر، واكتشاف كذبه وظل محبوسًا قرابة 45 يومًا على ذمة قضية ادعائه لمرضه بالسرطان على غير الحقيقة.

واليوم أمرت النيابة بإخلاء سبيله، عقب اعترفه بعدم مرضه بالسرطان، بعدما كان مقررًا إحالته للمحكمة المختصة.