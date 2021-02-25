الإعدام ليمني قتل آخر في جدة بضربه على منطقته الحساسة

نفذت وزارة الداخلية في السعودية، اليوم الخميس، حكم القتل قصاصا بمدانٍ يمني في محافظة جدة كان أقدم على قتل شخص آخر من جنسيته ذاتها، وذلك بضربه على خصيتيه؛ ما أدى إلى وفاته.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكدت وزارة الداخلية في بيان، تنفيذها الحكم بالقتل قصاصا بالجاني في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وقالت الوكالة ”إن بشار حاتم أحمد علي العدني -يمني الجنسية- قد أقدم على قتل جهاد فضل عبدالله آل زيد – يمني الجنسية – وذلك بضربه على خصيتيه؛ ما أدى إلى وفاته“.

وإثر ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع ”حرص الحكومة السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، محذرة -في الوقت ذاته- كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره“.