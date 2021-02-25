مصري يقاضي زوجته لأنها تضربه وتهدده بالقتل

قرر زوج مصري مقاضاة زوجته في محكمة الأسرة بعد تكرار اعتدائها عليه بالضرب والتعنيف، وابتزازه لإجباره على توقيع شيكات.

وأقام الزوج ”أ.ع“، البالغ من العمر 32 عاما، دعوى نشوز، ضد زوجته، وادعى فيها تعرضه للعنف على يد زوجته وابتزازه لإجباره على توقيع شيكات لها، وذلك بعد زواج دام عامين ونصف العام.

واتهم الزوجة بالتربص به طمعا فى أمواله، وقيامها ببيع المنقولات أثناء غيابه خارج مصر، وملاحقته بدعوى حبس، بخلاف دعاوى النفقة التي تجاوزت 260 ألف جنيه (ما يعادل 4063 دولارا).

وقال الزوج في دعواه، إن زوجته رغم كل ذلك طالبته بالطلاق للضرر، رغم أن التقارير الطبية أثبتت إساءتها إليه.

ويضيف الزوج بدعواه: ”ضربتني وأصابتي بجروح وكسر استلزم شهرين للعلاج، ورفضت رؤيتي لطفلى الرضيع والاطمئنان عليه، ورفضت كافة الحلول الودية، وقامت باتهامي بتبديد منقولاتها رغم عيشها بمنزل الزوجية وعائلتها واستيلائهم على متعلقاتي الخاصة“.

وأضاف:“ قامت بطردي من منزل الزوجية، وإجباري على سداد راتب لها مقابل تحملها عملي خارج مصر، وأقامت دعوى طلاق للضرر ضدي، وتحاول الحصول على حكم حبس ضدي، لأعيش معاناة بعد التعرض للتهديدات“.

وتابع: ”هددتني بالقتل وهو ما أثبته وفقا للرسائل المتبادلة بيننا والتي تقدمت بها للمحكمة، بعد نشوب خلافات بسبب رفضي عنفها وتدخل أهلها في حياتي لتلقيني ”علقة موت“، وملاحقتي بدعاوى حبس وتبديد“.

ويلجأ المتضرر لدعوى نشوز بهدف طلب مساعدة القضاء في إثبات حقوقه المادية وتخفيض أو إلغاء النفقة والمتعة الني تسعى الزوجة للاستفادة بها، وذلك بحسب مقتضيات الواقعة.