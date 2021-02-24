اتهامات جنسية جديدة تلاحق مصمم الأزياء العالمي ألكسندر وانغ

يبدو أن الأمر لن ينتهي بعد، إذ يواجه مصمم الأزياء العالمي ألكسندر وانغ، قائمة جديدة من الاتهامات المتعلقة بالاعتداء الجنسي وسوء السلوك.

وكشف كيتون بولن البالغ من العمر 21 عامًا، وهو طالب في كلية بارسونز للتصميم في نيويورك، لصحيفة ”بي بي سي نيوز“، أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل وانغ في ناد ليلي في عام 2019.

وسبقت وقالت المحامية البارزة ليزا بلوم، إنها تمثل الآن 11 رجلا بتهم متعلقة بالاعتداء الجنسي وسوء السلوك ضد وانغ، بينما ينفي الأخير بشدة جميع الادعاءات المقدمة ضده.

وخلال حديثه للصحيفة، قال بولن، الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا فى ذلك الوقت، أنه ”كان برفقة صديقه في نادي Fishbowl في مدينة نيويورك عندما قال إنه قابل ألكسندر وانغ في 24 أغسطس 2019 في حوالي الساعة 11:30 مساءً“.

وتابع بولن: ”في البداية تحدثنا عن جامعتنا المشتركة، كلية بارسونز للتصميم في مانهاتن، حيث يدرس بولن حاليًا التصميم الداخلي“.

ثم دعا وانغ الصديقين إلى طاولته وقدم لهما الفودكا من الزجاجة قبل أن يقوده في النهاية إلى حلبة الرقص، على حد قول بولين.



وزعم بولن أن وانغ اعتدى عليه جنسيا في الساعات الأولى من الصباح، متابعًا: ”فجأة فك سحاب سروالي ووضع يديه في سروالي وبدأ في إمساك العضو الذكري أمام مجموعة من الأشخاص.. لقد صعقت تمامًا مما حدث“.

وتابع: ”ثم قال لي: أريد أن آخذك معي إلى المنزل.. شعرت بالغرابة.. وأخرجت نفسي من الموقف بأسرع ما يمكن“.

من جانبه، قال بول تويد، أحد محامي وانغ، إنه ينتظر حاليًا لقطات مصورة للنادي من تلك الليلة التي وقع بها الحادث، ويعتقد تويد أنها ستدحض هذا الادعاء تمامًا“.

يذكر أن وانغ واجه موجة كبيرة من التهم في يناير الماضي، تتعلق بارتكابه اعتداءات وتحرشات جنسية بحق عارضي أزياء ذكور، وذلك بعد تخديرهم.

واتهم مصمم الأزياء والعارض أوين موني، ألكسندر وانغ، بأنه تحرش به في ملهى ليلي بمدينة نيويورك عام 2017، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم توجيه ادعاءات أخرى بسوء السلوك ضد المصمم، وهذه المرة، قام مصمم الأزياء والناشط ديفيد كاسافانت بتقديم دعاوى ضد وانغ وشركته.

ووفقًا لصحيفة ”نيويورك تايمز“، اتهم كاسافانت، وانغ، بأنه ”قام بالاعتداء عليه، عندما اقترب منه في ملهى ليلي في بروكلين عام 2017 وخلع سرواله وملابسه الداخلية“.

وفي مقابلة مع المجلة، قال كاسافانت: ”لقد كنت مخمورا في ذلك الوقت الذي قام به وانغ بالاعتداء علي جنسيا“.

من جانبه، نفى وانغ هذه المزاعم عبر رسالة أرسلها محاميه إريك إم جورج إلى صحيفة ”نيويورك تايمز“، وزعمت الرسالة أن المصمم كان لديه ”عداء شخصي دام لسنوات لا يمكن دحضها تجاه السيد وانغ“.

ومع ذلك، قال محامي كاسافانت، إنه مصر على تلك التهم، كما أنه انتقد ما قاله المحامي الخاص بوانغ بشأن العداء الشخصي.