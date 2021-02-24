مصر.. القبض على مواطن بتهمة الاتجار في عملة البيتكوين‎

ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر أحد الأشخاص، يتاجر في عملة البيتكوين المشفرة التي وصل سعرها إلى قرابة 60 ألف دولار واقترب من المليون جنيه مصري.

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يدير إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ يقوم من خلالها بالترويج إلى الاشتراك في عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، يتم خلالها تداول العملات الرقمية (البيتكوين).

وذكرت أن هذه العملة عبارة عن نقاط داخل محافظ إلكترونية ليس لها شكل مادي ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجاري، على أن يتم تحصيل عملة أجنبية مقابلها، عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الاتجار فيها، الأمر الذي يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات.

وأفادت التحقيقات أن المتهم كان يستهدف إشراك أكبر عدد من المواطنين في تلك العملية لحصوله على مقابل مادي نظير ذلك.

وأوضحت أنه عثر بحوزة المتهم على (هاتف محمول) تبين بفحصه وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوي المحفظة التي تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين احتواؤها على بعض العملات الرقمية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية.

والبيتكوين هي عملة مشفرة تم اختراعها عام 2008 من قبل مجموعة من الأشخاص غير معروفين، وهي أول عملة رقمية لامركزية، دون وجود بنك مركزي، وبُدئ استخدام العملة عام 2009 عندما تم إصدار تطبيقها كبرنامج مفتوح المصدر ووصل سعرها إلى مبالغ خرافية.