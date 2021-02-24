تطورات جديدة في قضية "فتاة فيرمونت"

ناشدت النيابة العامة في مصر بعض الشهود في قضية اغتصاب فتاة داخل فندق فيرمونت، إرسال فيديوهات وصور متداولة بينهم حول الواقعة.

وقالت النيابة في بيان صدر عنها، ”كشفت التحقيقات في الواقعة عن‏ تواتر مشاهد لتصوير واقعة التعدي على فتاة في فندق فيرمونت نايل سيتي خلال عام 2014، وتلقي بعض من شاهدوه أو علموا بتفصيلاته وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها“.

وأضافت أنه ”إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب خوفًا من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة“.

وتابعت: ”أنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة“.

وشددت على ضرورة توافر هذا المقطع، مشيرة إلى أنه سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ودعت إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى ”النيابة العامة“ إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

وتعود واقعة فندق فيرمونت لعام 2014 حين تعدى بعض الأشخاص جنسيا على فتاة في الفندق في القاهرة، وعادت للواجهة مجددا وأثارت جدل وغضب المصريين في القاهرة والوطن العربي، وألقت الشرطة القبض على بعض المتورطين في الجريمة بينما كشفت النيابة العامة عن مغادرة 7 متهمين البلاد، بات ضبطهم مطلوبا لإحضارهم على ذمة القضية.