قاصر مغربية تعرضت لاغتصاب "مجهول" فاستغلها ابن عمتها

كشف حملُ قاصر مغربية، لا تتجاوز 14 عاما، عن واقعة اغتصاب تعرضت لها من قبل مجهول، ثم استمرار الاعتداء الجنسي عليها من قبل ابن عمتها.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فقد لاحظت والدة الفتاة انتفاخ بطنها بشكل غير طبيعي، لتكشف لها ابنتها عن إحساسها بأوجاع لا تعرف سببها، فقررت أسرتها نقلها للمستشفى، إذ تبين أنها حامل في شهرها الرابع.

وفي التفاصيل، فإن القاصر، معروفة بتفوقها الدراسي وحصدها ميداليات في رياضة التايكواندو، وقد تعرضت للاغتصاب من قبل شخص مجهول، والذي قام بفض بكارتها، قبل أن يعمد ابن عمتها لممارسة الجنس معها قسرا، في حين ذكرت مصادر عائلية أن ”ابن عمتها يعاني إعاقة ذهنية“.

وتم إلقاء القبض على الشاب الذي اغتصب المجني عليها، وتبين أنه يقطن المدينة نفسها، فيما بينت التحقيقات كذلك اعتداء ابن عمتها الجنسي المستمر عليها، حيث كان يتردد إلى منزل الفتاة بحجة الزيارة، واستمر في ممارسة فعلته شهورا عدة؛ ما أسفر عن حملها.

وفقدت القاصر جنينها، وذلك بعد أسبوع واحد من كشف الطبيب عليها وتبين حملها.

وتكشف السلطات المغربية بين الفترة والأخرى عن جرائم اغتصاب بحق قاصرات، وكانت السلطات المغربية أعلنت في سبتمبر الماضي، عن فتح تحقيق رسمي في حق ”فقيه“ متهم بهتك عرض 6 فتيات قاصرات بإحدى القرى في ضواحي مدينة طنجة شمال المملكة.

وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، بأنه تم تقديم المتهم -وهو موظف ديني- أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة؛ بتهمة ارتكاب جناية هتك عرض قاصرات دون 18 عاما بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاض.