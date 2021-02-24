القبض على رجل أعمال مصري هارب من 53 قضية

تمكنت أجهزة الأمن في مصر، من القبض على رجال أعمال هارب من 29 سنة حبس ومطلوب التنفيذ عليه في 53 حكما قضائيا في محافظة الإسكندرية.

وكشفت تحريات المباحث، اختباء رجل أعمال – مُقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية- مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (53) حكما قضائيا، صادرة ضده فى قضايا (تبديد – شيك – قتل خطأ) بلغت مدة الحبس فيها 29 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وتمكنت القوات الأمنية من ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وقالت وزارة الداخلية، إن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة الوزارة لضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا والمحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم.