برازيلية غاضبة تفض جلسة زوجها وأصدقائه بالرصاص (صور وفيديو)

فتحت سيدة غاضبة من زوجها في البرازيل النيران عليه وعلى أصدقائه خلال وجودهم داخل إحدى الحانات.

ووفق صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، كانت دايان رافائيل دا سيلفا رودريغز (26 عاما)، تتجادل مع زوجها بشكل دائم بسبب تردده على الحانات وتناول الشراب مع أصدقائه لذلك قررت الذهاب للحانة التي يوجد فيها زوجها بصحبة 6 من أصدقائه من ضمنهم امرأة وفتحت النيران عليهم.

وتُظهر كاميرات المراقبة وصول دايان للحانة وهي على متن دراجة بخارية وبرفقة أحد الأشخاص ثم دخلت المكان وهي ممسكة بحقيبة بيضاء وفتحت النيران بشكل عشوائي؛ ما أسفر عن سقوط المرأة التي كانت بصحبة زوجها وأصدقائه وأصابت طلقاتها -أيضا- شابا يبلغ من العمر 24 عاما تم نقله للمستشفى للخضوع لعملية جراحية في ذراعه.

وهرعت دايان للخارج وتبعها زوجها محاولا نزع المسدس من يدها، وبعد إلقاء القبض عليها قالت خلال التحقيقات: إنها كانت مستاءة من تردد زوجها المستمر على الحانات، وأكدت أنها أطلقت النار بشكل عشوائي حتى تفض جلستهم ولم يكن في نيتها قتل المرأة أو إصابة أي شخص بسوء، وقالت، إنها لا تعرف حتى من هي المرأة التي لاقت حتفها متأثرة بجراحها بعد إطلاقها النار عليها.

ووفقا للتقارير الصادرة عن الشرطة، فإن السلاح الذي نفذت به دايان الهجوم تم شراؤه من مدينة فورتاليزا، وهذا المكان يبعد عن مكان تواجدهم مسافة خمس ساعات بالسيارة، فيما أفادت التقارير -أيضا- بأن الشرطة تنفي نية العمد في تنفيذ الهجوم.

وأودعت دايان في الحبس الاحتياطي؛ إذ وجهت إليها تهمة قتل السيدة، وأيضا إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري، ووفقا لتصريحات الشرطة، فإن دايان ليس لديها أي سجل إجرامي أو واقعة عنف سابقة، وهي تبدي ندمها وغضبها مما أقدمت عليه.