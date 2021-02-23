تفاصيل صادمة.. 40 دولارا دفعت الطفل البدون علي خالد ياسر للانتحار

كشف خالد ياسر والد الطفل ”البدون“ علي الذي فارق الحياة أمس الثلاثاء، عقب شنق نفسه في منزلهم الواقع بمنطقة الصليبية في الكويت، أن سوء الظروف المعيشية والحاجة إلى المال دفعتا ابنه ذو الـ 12 عاماً للانتحار.

وقال والد الطفل الذي تصدَر خبر انتحاره حديث النواب والنشطاء، ”إن العوز والحاجة المادية سبب انتحار نجله“، مبيناً ”أن علي طلب منه قبل يوم من انتحاره 12 دينارا (نحو 40 دولارا) لإحضار بلاي ستيشن من ورشة التصليح إلا أن المبلغ لم يكن متوفراً لديه“ بحسب ما أوردته صحيفة الرأي المحلية.

وأضاف ”بأنه أبلغ علي بأنه سيعطيه المبلغ متى توفر لديه لإحضار البلاي ستيشن المحتجز في الورشة منذ أسابيع، ليدخل بعدها علي إلى غرفته للنوم، ليتفاجئ بعدها بساعات بصراخ نجله الآخر بعد أن وجد شقيقه معلقاً في غرفته“.

وأشار خالد المعيل لزوجة وستة أولاد، إلى سوء وضعه المعيشي وعمله، موضحاً ”أنه يعمل براتب 150 دينار (نحو 500 دولار) لم يستلم شيئاً منها منذ 3 أشهر“.

وأكد عم الطفل علي في حديثه مع الصحيفة المحلية ”أنه تم نقل علي إلى مستشفى الفروانية، حيث وصل ميتاً وتم نقله للأدلة الجنائية، ثم تم تسليم الجثة وتصريح الدفن لعائلته“.

وأشار عمه إلى أن علي يبلغ من العمر 12 عاماً، ويدرس في الصف السادس، ومتفوق ومطيع ومحب لوالديه وملازم لهما، وأنه تأخّر هذا العام في دخول المدرسة ”لعدم تجديد بطاقة والده بسبب مديونية“.

وأثارت حادثة انتحار الطفل غضباً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وشارك سياسيون ومشاهير التنديد عبر وسم ”انتحار طفل بدون“ على موقع تويتر، محذرين من خطورة الوضع عقب ”أن بات الانتحار وسيلة يلجأ إليها أبناء هذه الفئة ومنهم الأطفال“.

نحن لم نقتل الطفل، اطلاقاً..

فقط طاردناه في المدرسة والمستشفى والمرور والجوازات والجهاز المركزي والشارع

وأغلقنا في وجهه كل أبواب الحياة..

ثم أعطيناه حبل مشنقة صغير !!

فلا حول ولا قوة إلا بالله #انتحار_طفل_بدون — ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) February 23, 2021

وأشار النائب السابق مبارك النجادة إلى الظروف المعيشية التي تمر بها عائلة الطفل علي، مؤكداً أنه على معرفة بهم منذ 8 أعوام، وأن وضع العائلة مأساوي حيث عمل الأب بأكثر من عمل لسداد بعض الديون عليه ولإعالة أسرته، إضافة إلى مرضه ومرض زوجته.

خرجت قبل سويعات من منزل الاخ خالد ياسر والد الطفل البدون ، طبعاً بالتأكيد فإن وضع الاسرة المنكوبه أصعب من أن يوصف.

تعرفت في ٢٠١٣ على والدة الاخ خالد في مقر لجنة حقوق الانسان والبدون في مجلسة الامه ، علمت انها كانت مصابة بامراض صعبه، زرتهم لاحقاً في منزلهم

١ — مبارك صالح النجادة (@Mubarkalnajadah) February 23, 2021

وأثارت حوادث انتحار أفراد من فئة غير محددي الجنسية ”البدون“ في الآونة الأخيرة في الكويت جدلا واسعا، وزاد من تعقيد قضيتهم، التي تعدّ واحدة من أبرز القضايا الشائكة في البلد الخليجي.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية، ويقولون إنهم مواطنون.