براءة سما المصري في قضية سب وقذف ريهام سعيد

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، ببراءة الراقصة سما المصري، واسمها الحقيقي (سامية عطية عبد الرحمن) في قضية سب وقذف مواطنتها الإعلامية ريهام سعيد.

وتضمن أمر إحالة المصري أنها في شهر أغسطس/آب 2019، قذفت وسبت بألفاظ خارجة ريهام سعيد، وطعنت في عرضها عن طريق الهاتف، ونشرت مقطعا وأرسلته لأصدقائها عبر تطبيق (الواتس آب).

وإضافة إلى إزعاج ومضايقة ريهام سعيد وسبها وقذفها عبر الهاتف، اتهمت المصري بأنها وجهت لها عبارات وألفاظ خادشة للشرف.

وذكر أمر الإحالة كذلك أن المصري اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري؛ بنشر معلومات وأخبار عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد.

وكانت ريهام سعيد اتهمت سما المصري في بلاغ رسمي بسبها وقذفها، وتقدمت ضدها بمستندات للجهات المعنية تتضمن الأدلة على ذلك.

وقررت محكمة مصرية في وقت سابق حبس الراقصة سنتين في قضية ريهام سعيد، وغرامة 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار) قبل أن يصدر القرار الجديد اليوم.

وعلى الجانب الآخر تواجه المصري تهم نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقيام بأفعال فاضحة ومخلة، والدعوة للإغراء والدعارة، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، إضافة إلى قضايا جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

يذكر أن سما المصري عملت في بدايتها كمذيعة بقناة ”المحور“ الفضائية بعد تخرجها من الجامعة، لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.