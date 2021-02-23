الإمارات.. رجل يطالب امرأتين بـ 55 ألف دولار تعويضا عن اتهامه في شرفه

طالب رجل في دعوى قضائية أقامها في أبوظبي بإلزام امرأتين تأدية مبلغ 200 ألف درهم له ( أكثر من 55 ألف دولار) تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي أصابته في شرفه، مع إلزامهما بالفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى، وبالرسوم والمصاريف.

وبحسب صحيفة ”البيان“ المحلية اليوم الثلاثاء، قال الرجل إن المشكو بحقها الأولى اتهمته بارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء والتعرض لأنثى، واستشهدت بشهادة المشكو بحقها الثانية، فيما صدر حكم ببراءته من الاتهام.

وأكد الشاكي أنه تكبد خسائر مادية ومعنوية، وتسبب الاتهام بانفصاله عن زوجته وتشتيت أبنائه، بعدما كانت حياته الأسرية مستقرة، إلى جانب تعرضه للحبس، حتى تم تكفيله بحجز جواز سفره.

بدورها، أكدت المحكمة أن طلب الشاكي في التعويض سبق وأن عرض أمام المحكمة، وصدر حكم بتعويضه من الشاكية مبلغ 5 آلاف درهم (1389 دولارا)، إضافة إلى مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة أن المشكو بحقها الثانية وبمواجهتها المتهم أمام المحكمة الجزائية أكدت أنه ليس هو الشخص المقصود، وأنها لم تشاهده من قبل، وهو ما استندت إليه المحكمة الجزائية في تبرئة المتهم، إذ لم تطمئن لأقوال الشاكية، وأخذت باعتصام المتهم بالإنكار، لافتة في حيثيات الحكم إلى أنها لا ترى من تلك الشهادة أي خطأ من جانب المشكو عليها يستوجب مطالبتها بالتعويض.

وعليه، قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها، وبرفض الدعوى في مواجهة المشكو عليها الثانية، مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.